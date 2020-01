Kehl, Kork – Auf dem Schulweg zusammengestoßen, Zeugen gesucht

Anzeige

Kehl, Kork (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem auf dem Schulweg befindlichen 11-jährigen Jungen und einem Rollerfahrer kam es am Donnerstagmorgen auf der Herrenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 11-Jährige gegen 7:45 Uhr einen Fußgängerüberweg mit seinem Fahrrad. Ein Rollerfahrer, welcher in Richtung Ortsmitte unterwegs war, touchierte das Vorderrad des Schülers, wonach er stürzte. Anfänglich schien der Junge unverletzt, erst während des Unterrichts klagte er über Knieschmerzen. In einem nahegelegenen Krankenhaus sollten die weiteren Untersuchungen durchgeführt werden. Mögliche Zeugen des Zusammenstoßes möchten sich bitte mit den Beamten des Polizeireviers Kehl, Telefonnummer: 07851/893-0 in Verbindung setzen.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4500834 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4500834