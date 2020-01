Kehl, Kork – Auto zerkratzt, Zeugen gesucht

Anzeige

Kehl, Kork (ots) – Nachdem ein Mini am Bahnhof in Kork augenscheinlich mutwillig beschädigt wurde, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen. Der blaue Mini Cooper stand zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr und Mittwochnachmittag, 13:30 Uhr gegenüber dem Bahnhof, in Richtung der Kirche, als ein Unbekannter die beiden Türen der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte und so einen Schaden von rund 1.500 Euro hinterließ. Zeugen, die verdächtige Personen an oder um den Mini beobachtet haben, wenden sich bitte mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl.

