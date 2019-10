Kehl, Kork – Geschlagen

Anzeige

Kehl, Kork (ots) – Vermutlich war ein Missverständnis der Auslöser einer körperlichen Auseinandersetzung auf einer Veranstaltung in der Zirkelstraße. Nach bisherigen Ermittlungen soll hierbei eine 49 Jahre alte Frau einem 54-Jährigen am späten Dienstagabend in das Gesicht geschlagen haben. Nach einem Besuch der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Kehl muss die Endvierzigerin nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

