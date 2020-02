Kehl, Kork – Qualmendes Pelletlager

Anzeige

Kehl (ots) – Der Schwelbrand in einem Lager für Pellets sorgte am Donnerstagabend zeitweise für Verkehrsstörungen im Bereich der Landstraße. Ein Zeuge alarmierte kurz nach 22 Uhr die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei, da starker Rauch aus dem Lager drang. Die Kehler Wehrleute brachten den Schwelbrand schnell unter Kontrolle, sodass die umliegenden Wohnhäuser nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden. Auch die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Konkrete Hinweise auf eine Brandstiftung liegen jedoch derzeit nicht vor. /ya

