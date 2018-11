Kehl, Kork – Schweißarbeiten lösen Brandalarm aus

Anzeige

Kehl (ots) – Offenbar durch den Rauch von auf dem Dach durchgeführten Schweißarbeiten kam es am Dienstagmittag zu einem Brandalarm in einer Korker Betreuungseinrichtung in der Landstraße. Schnell konnten die Wehrleute aus Kehl und Willstätt jedoch Entwarnung geben: Es kam weder zu einem Brandausbruch, noch kamen Personen zu Schaden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4121740