Kehl, Kork – Spiegel beschädigt, Zeugen gesucht

Kehl (ots) – Nachdem ein noch unbekannter Autofahrer am Mittwochabend einen in der Gerbereistraße abgestellten Chrysler beim Vorbeifahren beschädigt hat, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Der unbekannte Autofahrer soll gegen 18:20 Uhr mit dem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wagen zusammengestoßen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich Zeugenangaben zufolge um einen weißen Van handeln. Weitere Hinweisgeber melden sich unter der Telefonnummer: 07851 8930 bei den ermittelnden Beamten. /ma

