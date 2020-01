Kehl – Lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Kehl (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstagmorgen auf einem Gelände in der Otto-Hahn-Straße wurde ein 44-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der Mann kurz nach 9 Uhr im hinteren Bereich einer Zugmaschine, um einen Auflieger aufzusatteln. Hierbei wurde er beim Zurücksetzten der Zugmaschine durch einen weiteren Mann zwischen dieser und dem Auflieger eingeklemmt. Nachdem er befreit werden konnte, musste er durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Beamten der Verkehrspolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

