Kehl – Lebensmittelgeschäft überfallen

Anzeige

Kehl (ots) – Am Samstagabend bedrohten zwei männliche Täter die Angestellten eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße mit einer Pistole und raubten mehrere hundert Euro. Die beiden maskierten Täter flüchteten zunächst zu Fuß zu einem in der Nähe wartenden schwarzen Mercedes, der mit einem weiteren Mann besetzt war. Mit dem Auto ging die Flucht weiter in Richtung Sundheim. Die Polizei Kehl erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 07851/8930. /Br

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4356833