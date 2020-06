Kehl – Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Anzeige

Kehl (ots) – Ein Leichtverletzter und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Vorfahrtsverletzung am Dienstagabend an der Kreuzung der Haydnstraße zur Johann-Sebastian-Bach-Straße. Ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist hierbei kurz vor 20 Uhr mit einem aus der Johann-Sebastian-Bach-Straße herannahenden und bevorrechtigten VW-Lenker kollidiert. Möglicherweise wurde die Sicht des mutmaßlichen Unfallverursachers durch einen vor der Einmündung geparkten Wagen beeinträchtigt. Der 62-jährige Golf-Fahrer trug durch den Zusammenprall leichte Verletzungen davon, benötigte an der Unfallstelle aber keine ärztliche Hilfe. Beamte des Polizeireviers Kehl kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

