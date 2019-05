Kehl – Leitplanke an der Honauer NATO-Rampe beschädigt – die Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Kehl (ots) – Im Zeitraum vom 30.04. – 07.05.2019 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Schutzplanke an der NATO-Rampe bei Honau. Die Schutzplanke wurde dabei komplett verbogen und zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher verlies die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Kehl konnten im Rahmen ihrer Ermittlungen an der Planke in 30 cm Höhe blaue Lackantragungen sichern. Das Verursacherfahrzeug müsste in derselben Höhe Beschädigungen bzw. Kratzer im Lack aufweisen. Die Kehler Wasserschutzpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug kennen, sich unter Telefonnummer: 07851 9449-0 zu melden.

