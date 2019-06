Kehl, Leutesheim – Sturz aus vier Metern Höhe

Anzeige

Kehl, Leutesheim (ots) – Ein 79 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagvormittag nach einem häuslichen Unfall in Leutesheim schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Feststellungen war der Senior aus Eigenverschulden kurz vor 10.30 Uhr bei Dacharbeiten aus etwa vier Metern Höhe in die Tiefe gestürzt und auf dem Betonboden aufgeschlagen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 79-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Offenburger Krankenhaus gebracht.

