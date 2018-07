Kehl – Lkw-Unfall – die Polizei sucht Zeugen

Kehl (ots) – Am Mittwochnachmittag, gegen 15.40 Uhr wollte ein Lastkraftwagen der Marke Iveco von der Hafenstraße auf die L75 in Richtung Auenheim. An der Einmündung auf die L75 musste der Fahrer des 12-Tonners verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr dem Lastwagen hinten auf. Der Lkw-Fahrer verspürte zwar einen Ruck, ging jedoch zunächst davon aus, dass seine Ladung gegen die Bordwand gerutscht war. Erst später stellte er an der hinteren Stoßstange einen Schaden fest. Der Unfallverursacher und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kehl unter Tel. 07851/8930 zu melden. /br

