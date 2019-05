Kehl, Marlen – In Kleinlastwagen gekracht

Anzeige

Kehl, Marlen (ots) – Weshalb ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer am Donnerstagabend im Viehweidweg die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat ist noch unklar. Fest steht, dass der Fahranfänger kurz nach 22 Uhr in Höhe der Feuerwehr von der Fahrbahn abkam und dort mit einem am Straßenrand geparkten 3,5-Tonner kollidierte. Der Heranwachsende kam mit dem Schrecken davon. Für die Reparatur der Fahrzeuge müssen in etwa 5.000 Euro veranschlagt werden.

