Kehl – Mehr Schein als Sein / Zeugen gesucht

Kehl (ots) – Die verlockenden Auslagen eines Geldinstitutes in der Hauptstraße zogen offenbar am Donnerstagabend einen Unbekannten in ihren Bann. Gegen 23:20 Uhr betrat der Gesuchte zunächst den frei zugänglichen Vorraum der Bank. Mit einem mitgebrachten Vorschlaghammer zerstört er eine Glastür und gelangte so ins Innere des Geldhauses. Dort zerschlug der Einbrecher eine Vitrine und steckte die darin befindlichen Goldbarren und Münzen ein. Auf dem gleichen Weg wie er gekommen war, verschwand er im Anschluss auch wieder. Als sich der ungebetene Besucher in Sicherheit wähnte, dürfte er mit seiner Beute jedoch nicht mehr sonderlich zufrieden gewesen sein: Bei dieser handelte es sich nämlich durchweg um wertlose Attrappen.

Der Tatverdächtige war komplett dunkel bekleidet, trug Handschuhe, Mütze und einen Schal beziehungsweise eine Maske um sich zu vermummen. Den Vorschlaghammer führte er in einer hellen Tasche mit sich. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun Zeugen, welche den Verdächtigen vor oder nach der Tat beobachtet haben, unter der Telefonnummer 07851 893-0 um Hinweise.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3922065