Kehl – Mehrere Beamte verletzt

Kehl (ots) – Bei einem Einsatz am heutigen frühen Morgen wurden vier Beamte des Polizeireviers Kehl verletzt. Die Ermittler wurden gegen 5.20 Uhr aufgrund eines Streits zwischen einer Frau und einem Mann in eine Wohnung in der Innenstadt gerufen. Da sich der dort befindliche 23-Jährige hierbei nicht nur äußerst aggressiv gegenüber der jungen Frau, sondern auch den um Schlichtung bemühten Beamten zeigte, sollte er der Wohnung verwiesen werden. Hierbei leistete er massiven Widerstand. Vier der eingesetzten Ordnungshüter trugen durch Tritte und Bisse des Randalierers Blessuren davon. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. /ya

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4435317