Kehl – Mit dem Roller gestürzt

Kehl (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen und ein Sachschaden von etwa 200 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen. Die 18 Jahre alte Lenkerin eines Rollers befuhr gegen 9 Uhr die L90 von Querbach kommend in Richtung Kork, als sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. Bei dem Sturz in das nebengelegene Feld verletzte sie sich leicht und wurde im Anschluss im Klinikum Kehl behandelt.

