Kehl – Mit Hund zusammengestoßen

Kehl (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem Hund und einem Auto kam es am Mittwochabend auf der L 75 zwischen Marlen und Sundheim. Der 30 Jahre alte Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 21:30 Uhr in Richtung Sundheim, als ein freilaufender Hund die Fahrbahn querte. Den Zusammenstoß konnte der Mann nicht mehr verhindern und prallte mit dem Tier zusammen, das dadruch verletzt wurde. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

