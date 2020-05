Kehl – Mit Messer attackiert

Anzeige

Kehl (ots) – Nach einer Auseinandersetzung im häuslichen Bereich in einer Wohnung in Sundheim haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es am späten Sonntagabend zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Eheleuten gekommen sein, in dessen Verlauf die Frau ein Küchenmesser zur Hand nahm und es gegen ihren Ehemann einsetzte. Dieser trug hierbei leichte Verletzungen davon.

