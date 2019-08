Kehl – Mit Metallstange verprügelt

Anzeige

Kehl (ots) – Am Dienstagabend wurde ein 41-Jähriger Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 20:40 soll ein 57-jähriger Mann im Bereich eines Anwesens ‚Am Alten Bahnhof` mehrmals mit einer Metallstange auf den 41-Jährigen eingeschlagen haben. Der Geschädigte, welcher in Folge dessen über Schmerzen klagte, wurde dabei glücklicherweise nicht am Kopf verletzt. Während die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sind, wurde gegen den Angreifer ein Strafverfahren eingeleitet.

/gü

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4359837