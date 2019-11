Kehl – Mit rund zwei Promille über Bordsteinkante

Anzeige

Kehl (ots) – Für eine 22 Jahre alte Peugeot-Fahrerin endete ihre montagmorgendliche Spritztour bei einer Blutentnahme auf dem Polizeirevier in Kehl. Die junge Autofahrerin hatte gegen 5:30 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen verloren, war in der Hauptstraße gegen eine Bordsteinkante geprallt und darüber hinaus in ein Beet gefahren. Während das Beet ohne Entstehung von Kosten wieder auf Vordermann gebracht werden dürfte, müssen zur Reparatur des Peugeot rund 1.000 Euro aufgebracht werden. Der Grund des ungewollten ‚Abstechers‘ dürfte in der Alkoholisierung der 22-Jährigen gelegen haben. Das Testgerät zeigte bei einer Überprüfung einen Wert von über zwei Promille an. Der Führerschein ist nun erst mal weg. /wo

