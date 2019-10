Kehl – Mit Spiegeln gestreift, Zeugen gesucht

Anzeige

Kehl (ots) – Nach der Berührung zweier Fahrzeugspiegel sind die Beamten des Polizeireviers Kehl aktuell auf der Suche nach Unfallzeugen. Der Lenker eines weißen Jaguar war am Freitagvormittag gegen 9:20 Uhr von Marlen kommend in Richtung Kehl unterwegs, als er in Sundheim auf Höhe des dortigen Küchenstudios nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte. Hierbei kam es zu einer Berührung zwischen dem Spiegel des auf der Linksabbiegerspur befindlichen Jaguar und dem Spiegel eines entgegenkommenden, als grau/silber beschriebenen, VW Golf. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Der noch unbekannte Fahrer des Volkswagen soll sich anschließend aus dem Staub gemacht haben. Nun sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes, welcher den Vorgang möglicherweise beobachten konnte oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0751 893-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /ma

