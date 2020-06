Kehl – Mofa-Fahrerin verletzt

Anzeige

Kehl (ots) – Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten 17 Jahre alten Mofa-Fahrerin kam es am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr. Eine 55-jährige Autofahrerin hatte mutmaßlich beim Einfahren in den Kreisverkehr, in der Vogesenallee in Fahrtrichtung Hauptstraße, die dort fahrende und bevorrechtigte Jugendliche auf ihrem Mofa übersehen. Bei der anschließenden Kollision kam die Zweiradlenkerin zu Fall. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. /ag

