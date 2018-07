Kehl – Motorrad gestohlen, Zeugen gesucht

Kehl (ots) – Am helllichten Sonntagnachmittag hat ein Unbekannter in der Römerstraße, gegenüber einer dortigen Bankfiliale, ein Motorrad der Marke KTM gestohlen. Aufgrund verschiedener Sicherungen am Kraftrad besteht die Möglichkeit, dass die schwarz/weiß/orange Maschine aufgeladen und mit einem Anhänger oder sonstigen Fahrzeug weggeschafft wurde. Wer zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl.

