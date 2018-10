Kehl – Mülltonne in Brand

Anzeige

Kehl (ots) – Eine brennende Mülltonne in der Hauptstraße hat am frühen Dienstagmorgen zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei geführt. Gegen kurz vor 3 Uhr fiel einem Zeugen auf, dass im Bereich eines Kiosks ein Müllbehälter in Brand stehen würde. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl konnten die Flammen gelöscht werden, dennoch wurde die Mülltonne gänzlich zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Hinweise auf den unbekannten Zündler sind bislang noch nicht ersichtlich. Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln nun wegen Sachbeschädigung.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4095873