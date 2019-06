Kehl – Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Anzeige

Kehl (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben in den frühen Donnerstagmorgenstunden einen mutmaßlichen Einbrecher dingfest gemacht. Der 18-Jährige soll kurz vor 5 Uhr versucht haben in eine Bar in der Kasernenstraße einzubrechen und hat hierzu mit Werkzeug an der Eingangstür hantiert. Wenig später klickten die Handschellen. Gegen den Heranwachsenden wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

