Kehl – Mysteriöser Fahrzeugbrand

Kehl (ots) – Ein brennender Audi rief am Montagabend Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 21 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer den brennenden Pkw auf der B28 Höhe der Auffahrt Neumühl in Fahrtrichtung Kehl. Eine Zeugin sah noch einen Mann mit südländischem Aussehen von dem Fahrzeug davonrennen. Die Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehenden Vehikel ab, der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Aufgrund der extremen Rauchentwicklung musste der Verkehr bei der Ausfahrt Kork ausgeleitet werden. Warum der Fahrer die Beine in die Hand nahm konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden, sein Verbleiben ist unbekannt. /mg

