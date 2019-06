Kehl – Nach Einbruchsversuch in Haft

Anzeige

Kehl (ots) – Mit der Tatsache, dass die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung in der Richard-Wagner-Straße zu Hause und auch noch wach war, rechnete ein Tatverdächtiger bei seinem Einbruchsversuch am frühen Mittwochmorgen sicherlich nicht. Kurz nach 4 Uhr soll der junge wohnsitzlose Mann einen Rollladen der Wohnung hochgeschoben und seine Reisetasche durch das zu diesem Zeitpunkt bereits offenstehende Fenster ins Innere geworfen haben. Durch die Geräusche auf das Treiben aufmerksam geworden, begab sich die Bewohnerin in das Zimmer und bemerkte den jungen Mann, als dieser gerade versuchte, sich selbst an dem Fenster hochzuziehen. Durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers Kehl konnte der 18-Jährige in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Nach einer Vorführung vor die Haftrichterin noch am gleichen Nachmittag, wurde der Tatverdächtige zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

