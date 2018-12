Kehl, Neumühl – Auf die Spur gekommen

Anzeige

Kehl, Neumühl (ots) – Auf ihrer Streifenfahrt fiel Beamten des Polizeireviers Kehl am frühen Montagmorgen gegen 4:20 Uhr eine Unfallstelle in der Landstraße am Ortausgang Neumühl in Richtung Kork auf. Dort war eine Verkehrsinseln von einem zunächst unbekannten Autofahrer offenbar komplett überrollt worden, wodurch beide dort installierten Verkehrsschilder beschädigt wurden. Ein aufgefundenes Autokennzeichen führte die Beamten an den Arbeitsplatz eines Ford-Fahrers, der nun einer Anzeige wegen Unfallflucht entgegen sieht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

