Kehl – Pkw entwendet / Zeugen gesucht

Kehl (ots) – Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag und Donnerstag ein in der Astrid-Lindgren-Straße abgestelltes Auto gestohlen. Der Hyundai, welcher zuvor in verschlossenem Zustand am Straßenrand geparkt war, hatte einen Zeitwert von etwa 25.000 Euro. Wie genau die noch unbekannten Langfinger ins Fahrzeuginnere gelangen konnten und den Wagen starteten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

