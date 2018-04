Kehl – Planen von Baustelle gestohlen

Kehl (ots) – Noch unbekannte Personen machten sich am frühen Montag, kurz nach Mitternacht, an Material einer Baustelle in der Hauptstraße zu schaffen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie fünf Männer dort Planen entwendeten. Die Unbekannten sollen sich mit einem weißen Renault und einem silbernen Audi mit dem Diebesgut aus dem Staub gemacht haben. Die Beamten des Polizeireviers in Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

