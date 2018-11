Kehl – Polizei warnt vor dubiosen Spendensammlern

Anzeige

Kehl (ots) – Noch unbekannte Telefonbetrüger haben im Verlauf der vergangenen Tage im Raum Kehl versucht, unter dem Deckmantel der Seriosität an das Geld ihrer arglosen Opfer zu gelangen. Hierbei gaben sich die Anrufer als Vertreter einer Schule aus, welche sich in der vorweihnachtlichen Zeit um Spenden für angeblich missbrauchte Kinder bemühen. Bislang ist den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl noch kein Fall bekannt, in dem es tatsächlich zu einer Überweisung oder Übergabe gekommen ist. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben Ermittlungen wegen versuchten Betruges aufgenommen. Die Polizei rät, fremden Anrufern mit einem gesunden Misstrauen zu begegnen.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4127639