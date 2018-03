Kehl, Querbach – Diebstahl

Kehl, Querbach (ots) – Unbekannte machten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Anwesen in der Straße „Im Bünd“ zu schaffen. Aus einem unverschlossenen, frei zugänglichen Heizraum entwendeten die ungebetenen Besucher eine Kettensäge und suchten anschließend das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

