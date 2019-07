Kehl – Radfahrer contra Radfahrer

Anzeige

Kehl (ots) – Beim Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern an der Kreuzung Kandelstraße – Hirtenstraße wurde am Dienstag einer der beiden Velo-Lenker leicht verletzt. Ein in Richtung Hirtenstraße fahrender 26-jähriger Radler hatte gegen 15 Uhr an der Kreuzung zur Kandelstraße einen von rechts herannahenden Rennradfahrer übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der bevorrechtigte 54-Jährige leicht verletzt. Den mutmaßlichen Verursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4331002