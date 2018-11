Kehl – Radfahrer schwer verletzt aufgefunden, gibt es Zeugen?

Anzeige

Kehl (ots) – Die Umstände eines am Donnerstagabend möglicherweise gestürzten Radfahrers sind bislang noch unklar. Fest steht, dass der Radler gegen 21.38 Uhr von Zeugen schwer verletzt und ohne Bewusstsein in der Bankstraße an der Einmündung zur Müllerstraße auf dem Boden liegend vorgefunden wurde. Nach bisherigen Feststellungen gehen die Ermittler von einem selbstverschuldeten Sturz des Velo-Lenkers aus. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es derzeit nicht. Nachdem die Identität des Mannes aufgrund fehlender Ausweisdokumente anfangs noch unklar war, steht nun fest, dass es sich um einen 50-Jährigen aus Kehl handelt. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter der Rufnummer: 0781 21-4200 zu melden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4104369