Kehl – Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Anzeige

Kehl (ots) – Zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einer Dacia-Lenkerin kam es am Sonntagabend an der Einmündung der Hafenstraße in die Straßburger Straße. Gegen 19:20 Uhr beabsichtigte die 48 Jahre alte Dacia-Fahrerin von der Hafenstraße nach rechts in die Straßburger Straße und Richtung Frankreich einzufahren. Dabei hielt sie zunächst an und tastete sie sich offenbar vorsichtig in die Straße hinein. Dabei übersah sie jedoch die aus ihrer Sicht von rechts kommende Velo-Lenkerin und erfasst dieses mit ihrem Fahrzeug. Die Radlerin wurde durch den Zusammenstoß am Bein schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in das örtliche Klinikum gebracht. Während das Velo keinen Schaden davon trug, entstand am Dacia ein Schaden von 800 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4245664