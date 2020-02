Kehl – Randaliert

Anzeige

Kehl (ots) – Das aggressive Verhalten eines 26 Jahre alten Mannes in der Nacht auf Dienstag in der Notaufnahme des Klinikums in Kehl rief kurz nach Mitternacht die Beamten des örtlichen Polizeireviers auf den Plan. Der Mittzwanziger, der augenscheinlich beschwerdefrei schien und aufgrund sprachlicher Differenzen keine Beeinträchtigungen äußern konnte, verhielt sich aggressiv gegenüber den dort anwesenden Hilfesuchenden und gegenüber dem Personal. Die alarmierten Ordnungshüter erteilen dem 26 Jahre alten Mann daher umgehend einen Platzverweis. Der Krankenhausbetrieb konnte so wieder ungestört aufgenommen werden.

