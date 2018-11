Kehl – Raubüberfall auf Tankstelle, Zeugen gesucht

Anzeige

Kehl (ots) – Auf den Kasseninhalt einer Tankstelle in der Straßburger Straße hatte es am späten Montagabend ein Unbekannter abgesehen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Mann gegen 23:10 Uhr die anwesende Kassiererin auf das Bargeld zu übergeben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, gab der Unbekannte mit seiner silberfarbenen Pistole einen Schuss in Richtung Boden ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dadurch weder jemand verletzt, noch entstanden Schäden. Im Anschluss griff der Mann in die Kasse und suchte mit geringer Beute beim Annähern eines Kunden das Weite. Der Mann, der nach Verlassen der Tankstelle in Richtung Einkaufszentrum flüchtete, wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er war mit einem blauen Kapuzen-Pullover mit weißem Adidas-Logo auf dem linken Ärmel bekleidet. Er trug eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Während der Tatausführung war der Unbekannte mit der Kapuze seines Pullovers und einem schwarzen oder dunkelblauen Schal maskiert. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei unter der Hinweisnummer: 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen.

/rs

