Kehl – `Rechts vor links´ missachtet

Kehl (ots) – Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von rund 20.000 Euro kam es am Dienstagabend in der Ehrmannstraße. Gegen 19:50 Uhr befuhr eine 23 Jahre alte Alfa-Fahrerin die Ehrmannstraße, von der Hauptstraße her kommend, und missachtete an der Kreuzung `Alte Zollstraße´ die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMW-Lenkers. Nach dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, mussten sowohl der 5er-BMW des 56-Jährigen, wie auch der Alfa abgeschleppt werden.

