Kehl – Reisebus gestohlen, Hinweise erbeten

Anzeige

Kehl (ots) – Unbekannte Einbrecher sind von Samstag auf Sonntag in das Bürogebäude eines Reiseunternehmens in der Daimlerstraße eingedrungen und haben daraus den Schlüssel eines Reisebusses an sich genommen. Mit dem Originalschlüssel entwendeten der oder die Diebe einen weißen Reisebus der Marke ‚Setra‘ mit Esslinger Zulassung ‚ES‘ im Wert von über 200.000 Euro. An der Front- und Heckscheibe des gestohlenen Busses befinden sich Aufkleber mit der Aufschrift ‚www.rs.reisen‘. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Verbleib des Reisebusses oder zu möglichen Verdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4502944 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4502944