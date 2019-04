Kehl – Sachbeschädigung an Briefkasten

Anzeige

Kehl (ots) – Bisher Unbekannte machten sich am Sonntag gegen 23 Uhr an dem Briefkasten eines Wohnhauses in der Kinzigstraße zu schaffen. Dieser wurde offensichtlich durch den Einsatz von Böllern beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bittet unter Tel.: 07851/893-0 um Hinweise. /ph

