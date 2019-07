Kehl – Schwer verletzt durch Dunstabzug

Anzeige

Kehl (ots) – Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstagmorgen in einer Gaststätte in der Kehler Hauptstraße. Gegen 11:30 Uhr fiel dort offenbar ein Teilstück des Abzugssystems herunter und verletzte eine Mitarbeiterin schwer. Sie musste im Anschluss stationär in einem Klinikum aufgenommen werden. Kriminaltechniker und ein Gutachter sollen nun die Ursache für den Unfall herausfinden und damit die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl unterstützen.

