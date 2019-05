Kehl – Schwere Verletzungen nach Sturz

Anzeige

Kehl (ots) – Vermutlich weil er einen Poller am Ende der Trambrücke übersehen hatte, stürzte ein 64-jähriger am Donnerstagmittag. Der Mittsechziger war gegen 13.15 Uhr in Richtung Kehl unterwegs, als er zu Fall kam und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Zur Behandlung wurde er in das Krankenhaus nach Kehl gebracht.

