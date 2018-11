Kehl – Schwerer Verkehrsunfall

Anzeige

Kehl (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am heutigen frühen Morgen Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Der 17 Jahre alte Lenker eines Kleinkraftrades war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 6.45 Uhr auf der L91 von Eckartsweier kommend in Richtung Marlen unterwegs, als es in einer Kurve zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel eines 25-Jährigen kam. Die Ursache des Zusammenstoßes sind aktuell Gegenstand von Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariates Offenburg. Der Jugendliche zog sich durch die Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Straßburg geflogen. Die Recherchen der Beamten der Verkehrspolizeidirektion werden von einem Sachverständigen begleitet. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die L91 ist bis zum Abschluss der Ermittlung an der Unfallstelle zwischen Marlen und Eckartsweier gesperrt.

