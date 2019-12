Kehl – schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Anzeige

Kehl (ots) – Ein 22-jähriger Renault-Fahrer befuhr in der heutigen Nacht, gegen 01:30 Uhr, die L75/Daimlerstraße in Kehl in nördlicher Richtung. Kurz vor der Einmündung Willstätter Straße kam er nach rechts in die Leitplanke ab, kollidierte mit dieser und blieb letztendlich quer zur Fahrbahn stehen. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer erkannte die Unfallstelle zu spät und fuhr in den Clio, drehte sich und streifte im weiteren Verlauf einen entgegenkommenden Renault. Durch die beiden Kollisionen wurde ein Mitfahrer im Renault Clio, schwer und der Fahrer des Mercedes leicht verletzt. Der schwer verletzte Mitfahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik eingeliefert. An den drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Polizeirevier Kehl hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

