Kehl – Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Kehl (ots) – Zu einem nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligten Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr auf der Hafenstraße. Ein Pkw war, aus Richtung L75/Kinzigbrücke kommend, in Richtung Hafen unterwegs, als dieser aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Ersthelfer befreiten eine Person aus dem Auto, die durch den Unfall offenbar schwere Verletzungen davontrug. Aufgrund der derzeitigen Unfallaufnahme, bei der auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz sind, staut sich der Verkehr dort an. Dabei kam es bereits zu einem Auffahrunfall.

