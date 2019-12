Kehl – schwerwiegender Verkehrsunfall

Anzeige

Kehl (ots) – Der Fahrer eines Renault Kangoo befuhr am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, die Gerbereistraße in Kehl-Kork in Fahrtrichtung Bahnhof. In Höhe der Hausnummer 4 kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Renault-Fahrer seine Fahrt fort. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kehl unter der Rufnummer 07851893200 in Verbindung zu setzen.

