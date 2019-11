Kehl – Sicherheitskonferenz

Anzeige

Kehl (ots) – Ein Unbekannter ist am frühen Sonntagmorgen in ein Anwesen in der Kehler Straße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen suchte er anschließend mit einem geringen Bargeldbetrag gegen etwa 5 Uhr das Weite. Die Beamten aus Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

In Kehl kann ein signifikanter Rückgang der Tageswohnungseinbrüche verzeichnet werden. So sank die Anzahl von 2017 mit 23 Fällen bis 2018 auf 9 Fälle.

Einfache Maßnahmen können das Einbruchsrisiko erheblich reduzieren. Lassen Sie sich beraten. Darüber hinaus gibt die Polizei folgende Tipps:

· Verschließen Sie beim Verlassen Ihres Hauses immer die Haustüre, auch wenn Sie nur kurze Zeit abwesend sind

· Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster

·Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit wie beispielsweise in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter

