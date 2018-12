Kehl – Spiegel gestreift und geflüchtet

Anzeige

Kehl (ots) – Der linke Außenspiegel eines in der Hauptstraße geparkten VWs wurde am Montagabend, gegen 18, Uhr beschädigt. Wahrscheinlich ist der bisher unbekannte Unfallverursacher beim Vorbeifahren an dem Spiegel gestreift. Hinweise auf den unerkannt Geflüchteten werden von den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 8930 entgegen genommen. /sp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4140686