Kehl – Stromschlag

Kehl (ots) – Ein Arbeiter verletzte sich am Montagvormittag bei Arbeiten an einem Stromkasten in der Straße „Im Wörth“. Der Mittdreißiger kam gegen 11.15 Uhr vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit dem Arm gegen ein Kabel und erlitt in der Folge einen Stromschlag. Die hinzugerufenen Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten. Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden.

