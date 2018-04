Kehl, Sundheim – Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Kehl, Sundheim (ots) – Rund 7.000 Euro Schaden sind nach einem Unfall in der Willstätter Straße am Mittwochmorgen zu beklagen. Ein BMW-Fahrer geriet gegen 7:40 Uhr bei seiner Fahrt in Richtung Hauptstraße, etwa in Höher der Einmündung der Straße `Am Deich´, in einer Linkskurve zu weit nach links. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai eines entgegenkommenden 42-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

